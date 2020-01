IMPLANET : croissance de l'activité de 10% en 2019

(AOF) - Implanet, société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants chirurgicaux du genou, a publié un chiffre d'affaires 2019 en hausse de 10%, à 7,41 millions d'euros. Les deux segments d'activité, le Rachis et le Genou, ont connu une croissance de 11% et 9% respectivement, essentiellement grâce à l'international. L'implant de dernière génération Jazz s'est effet vendu à 9 171 unités, alors que la solution KICo Knee n'a été lancée qu'au quatrième trimestre, durant lequel l'activité totale a crû de 20%.

En 2020, Implanet entend obtenir les homologations nécessaires afin de continuer à exporter ses produits, poursuivre le modèle de ventes en direct sur les marchés cibles prometteurs en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, etc...), et déployer des partenariats avec SeaSpine pour Jazz aux Etats-Unis et avec KICo suite à l'autorisation de commercialisation de la prothèse totale de genou Madison grâce à l'homologation 510(k) obtenue récemment de la FDA.