Implanet: contrat de distribution avec SMTP Technology

(CercleFinance.com) - Implanet annonce la signature d'un accord avec SMTP Technology, société chinoise spécialisée dans les équipements chirurgicaux à ultrasons, pour la distribution exclusive en France de son scalpel chirurgical à ultrasons de dernière génération.



Ce scalpel, qui a obtenu des autorisations de mise sur le marché pour la Chine, l'Union Européenne et les États-Unis, est capable de prendre en charge à la fois la chirurgie ouverte, la chirurgie mini-invasive et la chirurgie endoscopique intervertébral du rachis.



'Grâce à la faible amplitude de son outil de coupe, le scalpel détruit le tissu osseux par l'accélération des centaines de milliers de vibrations mécaniques par seconde qu'il génère sans que les tissus mous ne soient attaqués', souligne Implanet.





