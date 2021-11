Implanet cède sa gamme de prothèses de genou pour 5 millions d'euros

(AOF) - Implanet a annoncé la finalisation de la vente au 29 octobre 2021 de son activité de prothèses de genou Madison à la société SERF, du Groupe Menix, pour un montant total de 5 millions d'euros auquel s’ajoutera un complément de prix. Un premier acompte de 2,7 millions d'euros a été réglé le 29 octobre 2021 et le solde fera l’objet de versements étalés dans le temps en fonction de l’atteinte de points d’étapes réglementaires liés au marquage CE.

En outre, un complément de prix pouvant représenter jusqu'à 0,5 million d'euros est également prévu au profit d'Implanet, versé sous la forme d'un commissionnement sur les ventes réalisées par SERF avec le partenaire KiCO.

La société est désormais pleinement focalisée sur le développement de son activité stratégique du Rachis, les ressources financières générées par cette opération devant être affectées au renforcement des gamme JAZZ et OSD, à l'accélération de la dynamique commerciale et à la poursuite de la stratégie de protection intellectuelle de la société.

L'activité Madison, à laquelle était attaché un collaborateur, a généré un chiffre d‘affaires de 2,1 millions d'euros avec un résultat opérationnel courant de 0,1 million et une perte opérationnelle de 0,2 million au cours de l'exercice 2020. Au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2021, cette activité avait réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 million.

