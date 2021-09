Implanet cède son activité de prothèses de genou pour 5,5 millions d'euros

(AOF) - Implanet, société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce le projet de cession de son activité de prothèses de genou pour se consacrer à son activité Rachis. Le groupe annonce aujourd’hui être entrée en négociations exclusives avec la société SERF, du Groupe Menix, en vue de lui céder son activité de prothèses de genou. Cette activité qui a généré un chiffre d’affaires de 2,12 millions d'euros au cours de l’exercice 2020 serait cédée pour un montant estimé représentant jusqu’à 5,5 millions d'euros.

Ce prix pourra être ajusté en fonction de la valeur des actifs nets tangibles à la date effective de la cession et fera l'objet de versements échelonnés dans le temps, en fonction de la réalisation des différentes étapes réglementaires.

Pour faciliter l'opération et assurer la continuité des obligations réglementaires, cette opération fera également l'objet de la signature d'un contrat de fabrication par Implanet et de distribution exclusive par SERF des produits pendant une période de transition.

La cession devrait intervenir avant la fin du quatrième trimestre 2021.

