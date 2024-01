Implanet : augmentation de capital en numéraire

(AOF) - Implanet, société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires d’un montant de 6,384 millions d'euros par l’émission de 97,478 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 0,0655 euro correspondant au cours de clôture du 3 janvier 2024.

Les objectifs de l'augmentation de Capital visent notamment à assurer le financement des besoins de trésorerie anticipés de la société pour les 12 prochains mois (les ressources financières dont dispose la société, à la date de ce communiqué, ne couvrant pas ses besoins prévisionnels à 12 mois) et faire face à ses engagements financiers.

Sur la base des hypothèses actuelles d'activité et des développements commerciaux anticipés avec Sanyou Medical, la société estime que l'opération d'augmentation de Capital, à hauteur d'un montant minimum de 5 millions d'euros, lui assurerait, une fois réalisée, une visibilité financière de plus de 12 mois.

