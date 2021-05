Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Implanet : acquisition d'OSD validée par l'assemblée générale Cercle Finance • 18/05/2021 à 17:59









(CercleFinance.com) - Implanet annonce que l'ensemble des résolutions proposées à l'occasion de l'assemblée générale mixte qui s'est tenue aujourd'hui ont été adoptées, notamment celles relatives à l'acquisition de la société Orthopaedic & Spine Development (OSD), actant la mise en place immédiate de son plan d'intégration au sein d'Implanet. Les nominations aux fonctions d'Administrateur de la Société de Messieurs Nicolas Papillon et Benjamin Letienne, fondateurs d'OSD, ont également été approuvées.

Valeurs associées IMPLANET Euronext Paris +1.51%