Imperial Oil envisage d'avancer le calendrier du projet d'exploitation des sables bitumineux d'Aspen plus tôt que prévu

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(Corrige les paragraphes 12 et 13 pour indiquer qu'il s'agit de deux pannes distinctes imputables à des tiers)

* Aspen pourrait produire jusqu’à 150 000 barils de bitume par jour

* Le calendrier de la décision dépendra de la maturité technologique, ainsi que du contexte fiscal et réglementaire

* Imperial vise toujours la mi-novembre pour les accords relatifs au projet Pathways de capture du carbone

par Amanda Stephenson et Khusbu Jena

La société canadienne Imperial Oil

IMO.TO envisage de prendre une décision concernant la poursuite de son projet de sables bitumineux Aspen plus tôt que prévu.

Imperial, filiale d’Exxon, avait précédemment indiqué qu’elle prendrait une décision finale d’investissement concernant le projet Aspen à la fin de cette décennie. Mais son directeur général, John Whelan, a déclaré vendredi lors d’une conférence téléphonique que la société envisageait de se prononcer plus tôt sur Aspen, un important projet de développement de sables bitumineux dans le nord de l’Alberta qui pourrait produire jusqu’à 150 000 barils de bitume par jour. Ce projet figurerait parmi les plus importantes sources de pétrole d’Imperial.

“Nous examinons actuellement la possibilité d’avancer ce projet”, a déclaré M. Whelan.

Cette annonce témoigne de la confiance grandissante des producteurs canadiens de sables bitumineux, dans le sillage des efforts déployés par le Premier ministre Mark Carney pour stimuler la production pétrolière canadienne et favoriser la croissance économique du pays. M. Carney a abrogé bon nombre des politiques environnementales de son prédécesseur, Justin Trudeau. Il a également réduit le taux d’imposition sur les nouveaux investissements en capital et s’est engagé à soutenir un nouveau projet d’oléoduc vers la côte ouest du pays.

Le Canada est le quatrième producteur mondial de pétrole, et sa production est en hausse. Cependant, le dernier grand projet lié aux sables bitumineux, Fort Hills de Suncor, a été mis en service en 2018. Depuis lors, les entreprises se sont concentrées sur des extensions de moindre envergure de projets existants et se sont montrées réticentes à réaliser le type de nouveaux investissements importants susceptibles de stimuler la création d’emplois et la croissance économique.

Bien qu’aucun producteur de sables bitumineux ne se soit encore engagé dans une extension majeure , M. Whelan a déclaré qu’Imperial se sentait encouragée par les mesures prises depuis le début de l’année par les gouvernements fédéral et provincial de l’Alberta pour améliorer l’environnement d’investissement dans le secteur pétrolier canadien.

Il a ajouté que les entreprises du secteur des sables bitumineux continuaient de viser la mi-novembre comme délai privilégié pour conclure des accords définitifs avec les gouvernements de l’Alberta et fédéral, ouvrant ainsi la voie à une éventuelle décision de construire le projet de capture de carbone Pathways, d’une valeur de plusieurs milliards de dollars . M. Carney a déclaré que cela devait être une condition préalable à la mise en œuvre de l’oléoduc vers la côte ouest.

Le projet de développement “Aspen” proposé par Imperial est un projet in situ, ce qui signifie qu’il utiliserait de la vapeur pour déloger le bitume épais présent dans les sables bitumineux de l’Alberta afin de l’amener à la surface. La société travaille actuellement sur un projet pilote sur le site d’Aspen qui fera appel à une technologie assistée par solvant afin de réduire considérablement la quantité de vapeur nécessaire — ce qui permettra de diminuer à la fois les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’eau.

M. Whelan a indiqué que le plan à long terme d’Imperial consistait à utiliser la technologie assistée par solvant sur deux de ses autres sites de concession in situ non encore développés, Corner et Clarke Creek. Combinés à Aspen, a-t-il ajouté, ces trois projets ont le potentiel de doubler la production en amont de la société à terme.

“En fin de compte, notre décision (d’avancer le calendrier d’Aspen) dépendra de la maturité technologique, de la rentabilité du projet et, encore une fois, du contexte fiscal et réglementaire global”, a-t-il déclaré.

Imperial a affiché un résultat net ajusté de 5,11 dollars canadiens par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 4,70 dollars canadiens par action, selon les données compilées par LSEG.

Le volume total traité, c'est-à-dire la quantité de brut traitée, a chuté à 381 000 barils par jour au cours du troisième trimestre, contre 425 000 bpd il y a un an, pénalisé par ce que la société a qualifié d’interruption de service d’un tiers ayant duré 18 jours.

La production en amont trimestrielle s’est établie en moyenne à 418 000 barils équivalent pétrole bruts par jour (boepd), soit un niveau inférieur aux 462 000 boepd bruts enregistrés un an plus tôt,en partie en raison d’une autre interruption temporaire sur le pipeline Woodland, exploité par Enbridge, qui a affecté les volumes de l’installation de sables bitumineux de Kearl.

(1 $ = 1,3959 dollars canadiens)