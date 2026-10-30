Imperial Oil dépasse les prévisions de bénéfices grâce à des marges de raffinage plus élevées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions sur les résultats aux paragraphes 2 à 4)

La société énergétique canadienne Imperial Oil IMO.TO a dépassé vendredi les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, les marges de raffinage plus élevées ayant entraîné une forte hausse des résultats en aval, compensant ainsi la baisse de la production pétrolière.

La société, dont le siège se trouve à Calgary, dans l’Alberta, a annoncé un bénéfice net de 5,11 dollars canadiens par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 4,70 dollars canadiens par action, selon les données compilées par LSEG.

La guerre en Iran a perturbé les exportations d’énergie via le détroit d’Ormuz, tandis que les attaques contre les infrastructures énergétiques du Moyen-Orient et de la Russie ont encore resserré l’offre mondiale de carburants.

Ces perturbations ont fait grimper les prix du diesel, de l’essence et du kérosène par rapport à ceux du pétrole brut, élargissant ainsi les marges de raffinage.

Le résultat en aval d’Imperial Oil au troisième trimestre a grimpé à 1,56 milliard de dollars canadiens (1,12 milliard de dollars US) contre 444 millions de dollars canadiens un an plus tôt, reflétant l’amélioration des marges de raffinage et un mix de produits plus favorable.

(1 dollar = 1,3959 dollar canadien)