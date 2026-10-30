 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Imperial Oil dépasse les prévisions de bénéfices grâce à des marges de raffinage plus élevées
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 13:20

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions sur les résultats aux paragraphes 2 à 4)

La société énergétique canadienne Imperial Oil IMO.TO a dépassé vendredi les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, les marges de raffinage plus élevées ayant entraîné une forte hausse des résultats en aval, compensant ainsi la baisse de la production pétrolière.

La société, dont le siège se trouve à Calgary, dans l’Alberta, a annoncé un bénéfice net de 5,11 dollars canadiens par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 4,70 dollars canadiens par action, selon les données compilées par LSEG.

La guerre en Iran a perturbé les exportations d’énergie via le détroit d’Ormuz, tandis que les attaques contre les infrastructures énergétiques du Moyen-Orient et de la Russie ont encore resserré l’offre mondiale de carburants.

Ces perturbations ont fait grimper les prix du diesel, de l’essence et du kérosène par rapport à ceux du pétrole brut, élargissant ainsi les marges de raffinage.

Le résultat en aval d’Imperial Oil au troisième trimestre a grimpé à 1,56 milliard de dollars canadiens (1,12 milliard de dollars US) contre 444 millions de dollars canadiens un an plus tôt, reflétant l’amélioration des marges de raffinage et un mix de produits plus favorable.

(1 dollar = 1,3959 dollar canadien)

Dividendes

Valeurs associées

Gaz naturel
2,95 USD NYMEX 0,00%
IMPERIAL OIL
183,620 CAD TSX 0,00%
Pétrole Brent
117,16 USD Ice Europ +1,30%
Pétrole WTI
103,76 USD Ice Europ +0,85%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
21,94 -18,13%
CAC 40
7 970,07 0,00%
Pétrole Brent
117,16 +1,30%
TOTALENERGIES
85,37 +0,91%
SANOFI
80,085 +5,17%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank