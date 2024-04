Imperial Brands dopé par des hausses de prix et les produits de "nouvelle génération"

Le géant britannique du tabac Imperial Brands a annoncé mardi que ses résultats semestriels seraient dopés par des hausses de prix des cigarettes et la progression des "produits de nouvelle génération", comme ceux dédiés au vapotage.

( AFP / JOEL SAGET )

Dans le segment du tabac combustible, qui comprend notamment les marques de cigarettes Gauloises, JPS ou Winston, Imperial Brands dit avoir monté les prix lors de son premier semestre décalé achevé fin mars, ce qui a "plus que compensé les pressions sur les volumes".

"Les investissements ciblés sur nos cinq marchés prioritaires continuent de soutenir une part de marché globale résiliente avec des gains aux Etats-Unis, en Espagne et en Australie, compensant largement les baisses en Allemagne et au Royaume-Uni", précise le groupe dans un communiqué.

Imperial Brands publiera ses résultats semestriels le 15 mai et les ventes de nouveaux produits (vapotage, tabac chauffé, nicotine par voie orale) sont attendues en hausse, alors que le groupe est "désormais présent sur plus de 20 marchés européens et aux États-Unis".

"Imperial Brands poursuit sa croissance en imposant de nouvelles augmentations de prix aux fumeurs", et l'entreprise "semble jusqu'à présent trouver le bon équilibre dans un contexte de marché en déclin", selon Derren Nathan, analyste chez Hargreaves Lansdown.

La croissance des produits de nouvelle génération "devrait se situer entre 15 et 20%" mais ceux-ci restent encore relativement petits à l'échelle du groupe et "il est trop tôt pour dire s’ils peuvent constituer un substitut viable" au tabac traditionnel, selon lui.

Le titre d'Imperial Brands était en hausse de 0,40% à 1.739,50 pence mardi peu avant 09H00 GMT.