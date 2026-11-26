Imperial Brands atteint son plus haut niveau depuis environ dix ans, porté par des rumeurs de rachat potentiel

** Le cours de l'action de la société britannique de tabac Imperial Brands IMB.L a bondi de 15,5% pour atteindre 3 500 pence

** Le titre a atteint son plus haut niveau depuis environ 10 ans

** La société a reçu une offre de rachat potentielle de la part du fabricant de Marlboro, Altria MO.N

** Par ailleurs, Bloomberg rapporte que Japan Tobacco 2914.T envisage également une opération concernant Imperial Brands

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 2% depuis le début de l’année