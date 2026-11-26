** Le cours de l'action de la société britannique de tabac Imperial Brands IMB.L a bondi de 15,5% pour atteindre 3 500 pence
** Le titre a atteint son plus haut niveau depuis environ 10 ans
** La société a reçu une offre de rachat potentielle de la part du fabricant de Marlboro, Altria MO.N
** Par ailleurs, Bloomberg rapporte que Japan Tobacco 2914.T envisage également une opération concernant Imperial Brands
** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 2% depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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