Impeachment-Les démocrates s'indignent des conditions du procès

WASHINGTON, 21 janvier (Reuters) - Les ténors du Parti démocrate américain ont fustigé mardi les propositions du président de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, concernant les conditions du procès en destitution de Donald Trump, qui, selon eux, reviennent à orienter les procédures. Les audiences doivent débuter à 18h00 GMT à la chambre haute du Congrès. D'après l'acte d'inculpation, le président aurait abusé de ses pouvoirs en faisant pression sur son homologue ukrainien pour obtenir l'ouverture d'une enquête sur Joe Biden, candidat à l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre prochain. Il aurait ensuite entravé l'enquête parlementaire de la Chambre des représentants. Mitch McConnell a proposé lundi une série de règles qui permettraient d'accélérer la procédure en accordant 48 heures aux procureurs démocrates de la Chambre comme aux avocats du président pour exposer leurs arguments. Elles autoriseraient en outre la défense à demander dès le début des procédures le rejet de toutes les accusations, selon un attaché parlementaire. La motion n'obtiendrait toutefois probablement pas le nombre de voix nécessaire à son adoption. "Il ne s'agit pas d'un procès équitable. En fait, il ne s'agit pas du tout d'un procès", s'indignent les sept élus démocrates de la Chambre chargés du réquisitoire, dans un communiqué. Le Parti démocrate va demander des amendements, a annoncé Chuck Schumer, président du groupe démocrate au Sénat, sur CNN. Les projets républicains plongeraient le procès dans "l'obscurité", juge quant à elle Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre, accusant Mitch McConnell d'avoir offert "une couverture" au président. Les audiences, qui auront lieu six jours par semaine, du lundi au samedi, devraient s'étaler au moins jusqu'à la fin du mois. VOIR AUSSI ENCADRE En quoi la procédure d'"impeachment" diffère-t-elle d'un procès pénal? (Susan Heavey et Lisa Lambert avec Will Dunham, Richard Cowan, Patricia Zengerle, David Morgan, Jan Wolfe, Susan Cornwell, Susan Heavey, Karen Freifeld et Tim Ahmann Version française Jean-Philippe Lefief)

