"Impeachment"-Bataille au Sénat US sur le format du procès de Donald Trump

par Susan Cornwell et David Morgan WASHINGTON, 22 janvier (Reuters) - Le Sénat américain, contrôlé par les républicains, a rejeté mardi les propositions des parlementaires démocrates visant à contraindre l'administration américaine à fournir plus de documents et de preuves dans le cadre du procès en destitution de Donald Trump, signe que cette procédure pourrait se dérouler selon une ligne favorable au président. Alors que le troisième procès en "impeachment" de l'histoire des Etats-Unis débutait ce mardi, les 53 sénateurs républicains ont voté contre la motion déposée par le chef de la minorité démocrate Chuck Schumer visant à réclamer des documents à la Maison blanche concernant les actions de Donald Trump liées à l'Ukraine. Schumer a immédiatement introduit une seconde motion pour réclamer au département d'Etat américain les archives et les documents liés à ce sujet, qui a également été rejetée par les républicains. Les démocrates accusent Donald Trump d'avoir cherché à faire pression sur son homologue ukrainien, Volodimir Zelenski, lors d'une conversation téléphonique afin que Kiev ouvre une enquête sur l'ancien vice-président américain Joe Biden, potentiel adversaire démocrate de Trump lors de la présidentielle de novembre prochain. La Chambre des représentants, à majorité démocrate, a approuvé les deux articles de la procédure d'"impeachment", l'un accusant Donald Trump d'abus de pouvoir, l'autre d'obstruction des travaux du Congrès. Le président nie ces accusations et qualifie d'"affront" à la Constitution américaine la procédure de destitution. UN PROCÈS "INFONDÉ" Lors des débats préliminaires, Pat Cipollone, conseiller juridique de la Maison blanche - qui dirige la défense du président lors du procès en destitution - a dénoncé un procès qu'il juge infondé. "La seule conclusion sera que le président n'a fait absolument rien de répréhensible (...) Il n'y a absolument aucune affaire", a-t-il affirmé. Le représentant démocrate Adam Schiff, qui dirige une équipe de sept représentants qui tiendront le rôle de procureurs dans le procès, a récapitulé les charges retenues contre Trump, estimant que le président avait commis un "manquement à la Constitution qui justifiait l'impeachment". Même si, dit-il, les preuves contre Trump sont déjà "accablantes", d'autres témoignages sont nécessaires pour montrer l'étendue des manquements du président et de son entourage. Les démocrates réclament qu'un certain nombre d'anciens et d'actuels responsables l'administration Trump, dont l'ancien conseiller à la Sécurité nationale John Bolton, puissent être appelés à témoigner devant le Sénat. UNE DESTITUTION PEU PROBABLE Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a dévoilé lundi un projet qui ferait de ce procès une procédure rapide, sans nouveau témoignage ou preuve, donnant aux procureurs démocrates et aux avocats de Trump 48 heures pour présenter leurs arguments, répartis sur quatre jours. Le projet a été modifié pour donner aux deux parties 24 heures afin de présenter leurs arguments, répartis sur trois jours. Compte tenu du rapport de forces au Sénat, où les républicains contrôlent 53 des 100 sièges, il n'est guère probable que le procès à venir débouchera sur une destitution du président. Il faudrait pour cela un vote à la majorité qualifiée des deux tiers. Mais en cette année électorale, Donald Trump et ses défenseurs doivent limiter les risques de la procédure sur le scrutin du 3 novembre en la présentant comme un nouvel avatar da la "chasse aux sorcières" dont le président républicain se dit victime depuis son arrivée à la Maison blanche. VOIR AUSSI: ENCADRE - En quoi la procédure d'"impeachment" diffère-t-elle d'un procès pénal ? (version française Arthur Connan)

