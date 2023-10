Impax AM nomme un directeur obligataire

Impax Asset Management , la société de gestion spécialisée dans l’investissement dans la transition, vient d’annoncer l’arrivée de Ross Pamphilon en tant que directeur de la division obligataire. Dans ce poste nouvellement créé, il sera chargé de diriger une équipe de gérants et d’analystes obligataires. Basé à Londres, il sera rattaché à Charles French, directeur adjoint des investissements cotés.

Ross Pamphilon arrive de Wells Fargo Asset Management , où il occupait le poste de directeur obligataire pour l’EMEA. Il était chargé de la direction des équipes d’obligations mondiales et de crédit européen. Auparavant, il a co-fondé une société de gestion dénommée European Credit Management (ECM) en 1999, où il a occupé les postes de gérant ainsi que directeur de la gestion du portefeuille et directeur des investissements. Cette entité, qui gérait 30 milliards de dollars, a été racheté par Wachovia en 2007. Au début de sa carrière, Ross Pamphilon a été trader de dette émergente chez Merrill Lynch à Londres, puis à New York.

Impax AM comptait 37,4 milliards de livres sterling (43 milliards d’euros) sous gestion au 30 septembre 2023.

Tuba Raqshan