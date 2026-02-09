Aucun résultat pour cette recherche.
La Bourse de Paris a clôturé lundi en légère hausse, à l'issue d'une séance plutôt calme en attendant la publication de plusieurs résultats d'entreprises à partir du milieu de semaine, ainsi que celle de deux indicateurs américains. L'indice vedette CAC 40 a avancé ... Lire la suite
Cuba a commencé lundi à appliquer les nouvelles mesures d'urgence destinées à économiser le carburant pour faire face à l'étranglement énergétique imposé par les Etats-Unis, qui frappe durement la vie quotidienne des habitants. Dans les rues de La Havane, la circulation ... Lire la suite
À Dakar, l'ONG américaine Black Girls Surf tente d'encourager les filles à retourner à l'école grâce au surf. Le programme "Surf Academy" allie sport et études.
Le vice-président américain JD Vance est arrivé lundi en Arménie avant une visite mardi en Azerbaïdjan, Washington cherchant à consolider l'accord de paix signé sous son égide entre ces deux pays du Caucase du Sud. Il s'agit de la première visite d'un tel haut ... Lire la suite
