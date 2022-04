Immobilière Dassault : revenus locatifs de 6,3 millions d’euros au premier trimestre

(AOF) - Immobilière Dassault a fait état de 6,3 millions d’euros de revenus locatifs au premier trimestre 2022. "La baisse n’est que de 3,3% sur un an malgré les cessions intervenues de l’immeuble avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (en mai 2021) et de différents lots de commerce à Paris et à Versailles (en 2021) ainsi qu’à Asnières-sur-Seine et à Boulogne-Billancourt (en février 2022)", a expliqué la foncière.

A immeubles constants, les revenus locatifs ont progressé de 1,4 % principalement sous l'effet favorable des indices de révision des loyers.

Le taux d'occupation du patrimoine d'Immobilière Dassault au 31 mars 2022 s'établit à 92,86%, en amélioration par rapport au taux de 89% au 31 décembre 2021, sous l'effet de la commercialisation de la totalité des surfaces vacantes du 22 rue Chauchat (Paris 9ème) à l'issue des travaux, à travers un bail de 6 années fermes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'immobilier chinois toujours dans la tourmente

L’immobilier est essentiel pour la croissance de la deuxième économie mondiale. Or, après les déboires des géants Evergrande et Fantasia, d’autres plus petits promoteurs ont des difficultés à rembourser leurs dettes. Le géant Evergrande est, lui, étranglé par une dette abyssale d'environ 260 milliards d'euros. Il se bat pour payer à temps ses intérêts obligataires et livrer ses appartements, de façon à éviter une faillite qui ébranlerait tout le secteur immobilier chinois. L'OCDE estime que les risques d'un fort ralentissement en Chine se sont accrus avec les déboires d’Evergrande. Une baisse de 2 points par an de la demande intérieure chinoise sur deux ans réduirait la croissance mondiale de 0,4 point de PIB.