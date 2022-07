Immobilière Dassault mise sur une politique d'investissement de grande prudence

(AOF) - Le résultat net d'Immobilière Dassault s'établit à 56,31 millions d'euros (contre 27,53 millions d'euros) au titre du deuxième semestre 2022. Les revenus locatifs s'élèvent à 12,8 millions d'euros, stables par rapport à la même période l'an passé. A périmètre constant, hors cessions d'actifs, les revenus locatifs ont progressé de 2,6% sous l'effet principalement de l'évolution favorable des indices de révision des loyers.

Le résultat opérationnel, ressort en forte hausse (+91%) à 55,9 millions d'euros sur la période, grâce aux valorisations du patrimoine immobilier qui continuent de s'apprécier sous l'effet conjugué d'une anticipation des hausses de loyers et d'une baisse des taux de capitalisation. Celles-ci ont généré un impact positif de 45,6 millions d'euros (contre 7 millions au 30 juin 2021).

Par ailleurs, l'actif net réévalué (hors droits) s'élève à 634,4 millions d'euros (contre 586,9 millions d'euros au 31 décembre 2021). L'ANR Ajusté hors droits s'établit à 93,95 euros par action au 30 juin, en hausse de 7,6% par rapport à son niveau du 31 décembre 2021.

Sur le plan des perspectives, la société compte poursuivre le travail d'asset management et de gestion locative pour l'optimisation de leur valorisation et le maintien de leur rendement au meilleur niveau.

En raison d'un contexte de forte compétitivité dans le segment des actifs prime à Paris et de baisse constante des taux de rendement, la société mènera une politique d'investissement de grande prudence, et continuera d'orienter ses acquisitions notamment sur des actifs complexes, nécessitant un travail d'asset management et de restructuration.

Le groupe publiera ses revenus locatifs du 3ème trimestre le 14 novembre 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les foncières face à un marché du bureau moins porteur

En 2021, la demande placée (surfaces louées ou achetées par des utilisateurs) en Ile-de-France demeurait 22 % en deçà de son niveau de pré-crise sanitaire (2,38 millions en 2019), malgré le rebond (+ 32 %, à 1,85 million) engagé au second semestre. Elle est retombée à son niveau de 2013, loin du record de 2017 (2,63 millions). En revanche, au dernier trimestre 2021, l'offre immédiate (stock de bureaux vides) était au plus haut depuis sept ans, à 4 millions de mètres carrés. L'impact du télétravail est difficile à évaluer et il va s'étaler sur plusieurs années, à mesure de l'échéance des baux (durées fermes de trois, six ou neuf ans) et des décisions de déménagement des entreprises. Cette classe d'actifs présente néanmoins l'avantage d'offrir des loyers protégés de l'inflation par l'indexation. En France, l'indice ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires) prend, en effet, en compte l'inflation (50 %), les coûts de construction (25 %) et le PIB.