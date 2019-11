Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Immobilière Dassault : les revenus locatifs en hausse au T3 Cercle Finance • 15/11/2019 à 18:17









(CercleFinance.com) - Immobilière Dassault annonce ce vendredi soir une hausse de +38,12% de ses revenus locatifs au troisième trimestre 2019, par rapport à la même période en 2019. Ils s'affichent ainsi à 5,2 millions d'euros. 'Les revenus locatifs des 9 premiers mois de l'exercice 2019 progressent ainsi de 49% à 15,5 ME. Cette forte progression résulte en premier lieu de l'acquisition, en novembre 2018, de la société CPPJ qui détient un portefeuille de première qualité, dont notamment le Passage Jouffroy situé sur les Grands Boulevard (Paris 9ème)', explique Immobilière Dassault.

Valeurs associées IMMOB DASSAULT Euronext Paris +1.56%