Immobilière Dassault : hausse de +4,5% des revenus au T1

(CercleFinance.com) - Immobilière Dassault annonce ce soir que ses revenus locatifs au 1er trimestre se sont élevés à 5,3 millions d'euros, en progression de +4,5% par rapport au 1er trimestre 2019. 'Sur l'ensemble du patrimoine de l'Immobilière Dassault, le taux d'occupation au 31 mars 2020 est de 91,7%, inchangé par rapport au 31 décembre 2019. La vacance locative est volontairement maintenue sur les actifs du 16 rue de la Paix, du 22 rue Chauchat et du 70 rue de Rennes, en vue de leur restructuration et relocation', précise la société.

Valeurs associées IMMOB DASSAULT Euronext Paris +1.29%