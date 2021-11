Immobilière Dassault affiche une forte progression des revenus locatifs trimestriels

AOF - EN SAVOIR PLUS

A périmètre constant, les revenus ont progressé de 47,98% sur le troisième trimestre et de 31,89% sur l'ensemble des 9 premiers mois de 2021.

(AOF) - Au troisième trimestre 2021, les revenus locatifs d'Immobilière Dassault ont augmenté de 39,2% à 6,2 millions d'euros. " Cette forte progression résulte notamment de la contribution des nouveaux baux mis en œuvre sur les immeubles 23 et 127 avenue des Champs Elysées (Paris 8ème) et qui compensent largement l’absence de loyers des actifs non-stratégiques cédés au mois de mai 2021 ", a expliqué la foncière.

