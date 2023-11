Immobilier résidentiel : DoorFeed lève 12 millions d'euros en Seed

(AOF) - DoorFeed, fintech française fondée par James Kirimy, lève 12 millions d'euros de financement en Seed auprès de Motive Ventures, Stride et Seedcamp. Avec ce tour de table, DoorFeed entend accélérer sa croissance pour devenir le partenaire de référence des investisseurs institutionnels désireux de déployer du capital sur le marché immobilier résidentiel ancien français et préparer son développement paneuropéen.

La plateforme DoorFeed permet de construire et opérer des portefeuilles sur mesure d'actifs résidentiels (appartements, maisons et immeubles). A partir d'une combinaison unique d'intelligence artificielle, de machine learning et d'une présence humaine locale, DoorFeed accède et analyse en temps réel plus de 100 000 opportunités d'investissement par jour en Europe (dont 30 000 en France).

Son réseau opérationnel constitué de plusieurs centaines de partenaires locaux répartis sur 40 villes françaises permet de travailler "à la demande" tout au long du cycle de vie de l'investissement, de l'audit préalable à la rénovation, ainsi que la gestion quotidienne des locataires et de l'actif immobilier.

La plateforme de services immobiliers répond aux besoins spécifiques de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'investissement immobilier en intégrant notamment des interfaces pour chacune des parties prenantes que sont les entreprises de rénovation, les locataires, les notaires, les comptables, les auditeurs des fonds et les partenaires de financement bancaire.