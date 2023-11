"Les investisseurs immobiliers ne peuvent plus compter sur la compression des rendements et sur une dette bon marché pour générer de la performance", conclut Jose Pellicer, Responsable de la stratégie d'investissement chez M&G Real Estate.

"La situation aux États-Unis, où la fréquentation des bureaux n'est qu'à 50 % des niveaux antérieurs à la pandémie, est loin d'être représentative des marchés européens ou asiatiques, où elle atteint 75 %, voire plus", apprend-on dans le rapport, qui signale également "une divergence croissante entre les bureaux situés en centre-ville et ceux situés en périphérie, car les immeubles de qualité bien situés répondant à des critères exigeants restent très demandés, en particulier lorsqu'ils présentent de solides atouts ESG".

Il voit également "des opportunités intéressantes dans les projets résidentiels, soit libres, soit gérés, enfin en phase de réajustement des valeurs, situés dans des zones tendues et bénéficiant des meilleurs caractéristiques environnementales". Pour lui, "il conviendra enfin de se réintéresser au secteur du bureau, qui dans les meilleures localisations européennes, souffre beaucoup moins de l'hybridation du travail que son équivalent américain."

Parallèlement "la transition vers le Net Zéro Carbone révèle de nouveaux coûts, de nouveaux risques et de nouvelles opportunités".

(AOF) - "Les investisseurs immobiliers devront davantage compter sur le rendement locatif et la croissance de certains secteurs pour performer dans un environnement économique marqué par l'augmentation sur la plupart des marchés des taux d'intérêt et du coût de la dette". C’est ce qu’affirme M&G dans son rapport "Global Real Estate Outlook". Selon la société "l'effondrement du marché immobilier chinois affecte déjà certains pans de l'économie mondiale" alors que "malgré l’hybridation du travail tertiaire, la demande pour les espaces de bureaux de qualité se maintient".

Immobilier: M&G cible la logistique et certains bureaux en Europe

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.