Immobilier: Abrdn lance son premier ETF à gestion active en Europe

(AOF) - Abrdn (ex-Aberdeen) a annoncé le lancement de son premier ETF à gestion active en Europe, le Global Real Estate Active Thematics (GREAT) UCITS ETF (ticker : R8TD). Fonds liquide et à faible coût, l’ETF Great investira dans des titres de sociétés immobilières cotées, en phase avec les thèmes de long terme du marché. Coté sur la plateforme Xetra, il s’appuiera sur le système propriétaire d’analyse du marché immobilier (Global Real Estate House View) pour définir ces thèmes et identifier des opportunités à plus court terme, en couvrant plus de 280 segments de marché sur 28 marchés mondiaux.

L'équipe de recherche chargée de ce produit tiendra compte des " grandes tendances du marché " que sont les progrès technologiques (notamment " la relocalisation de la production et la vente de détail omni-canal " et " la croissance exponentielle de la production de données ") ainsi que l'évolution de la démographie (avec le vieillissement de la population, qui favorise le secteur des maisons de retraite, de l'accompagnement et de la santé) et le développement durable.

" Nous offrons aux investisseurs une exposition à notre système propriétaire d'analyse du marché immobilier (Global Real Estate House View), mis en place en 2006, ainsi qu'un moyen alternatif d'accéder au secteur de l'immobilier " détaille Christine Duboys, responsable commerciale France, Belgique, Luxembourg d'abrdn. Selon elle " allier la détection des tendances immobilières à une méthodologie de cartographie dans un fonds indiciel coté est une première sur le marché. "