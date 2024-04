Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Imerys: vers un rachat d'activités à Chemviron information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 08:54









(CercleFinance.com) - Imerys annonce être entré en négociation exclusive avec Chemviron, filiale de Calgon Carbon Corporation, en vue d'acquérir ses activités européennes de diatomite et de perlite, ce qui élargirait son portefeuille de produits pour la filtration et les sciences de la vie.



Le groupe de spécialités minérales intégrerait ainsi dans son portefeuille trois sites industriels et miniers en France et en Italie. En 2023, ces activités représentaient environ 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et employaient environ 130 salariés.



Cette transaction est soumise au respect des conditions de clôture habituelles, y compris les procédures d'information et de consultation des instances de représentation du personnel. Elle devrait se conclure d'ici la fin de l'année 2024.





