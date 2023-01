Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys : ricoche brutalement sous 39,2E information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 18:51









(CercleFinance.com) - Le titre, pari de 36,86E de 30/12/2022 avait bien entamé l'année mais Imerys ricoche brutalement sous 39,2E pour revenir sur 36,8E.

Le titre devra préserver les 35,8E, au risque de rechuter en direction du 'gap' des 33,44E du 10 octobre, niveau qui coïncide avec le zénith de début août dernier.





Valeurs associées IMERYS Euronext Paris -5.16%