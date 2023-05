Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys: résultat net pdg de 101 ME au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 18:12









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est élevé à 997 millions d'euros au premier trimestre 2023, en croissance de 0,9 % par rapport à l'exercice précédent, à périmètre et taux de change constants.



' Les volumes des ventes du Groupe ont baissé de 12 %, du fait de l'impact du déstockage, particulièrement en Europe, et de la faiblesse des marchés de la construction à la suite des récentes hausses des taux d'intérêt ' indique la direction.



La marge d'EBITDA courant ressort à 15,1 % au premier trimestre, soit une hausse par rapport à 14,8 % au quatrième trimestre 2022 (1er trimestre 2022 : 15,4 %)



Le résultat opérationnel courant s'inscrit à 105 millions d'euros au premier trimestre 2023, en hausse de 14,6 % par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Le résultat courant net des activités poursuivies s'est élevé à 68 millions d'euros, soit +12,2 % par rapport à l'année dernière.



Le résultat net, part du Groupe s'est élevé à 101 millions d'euros. Le résultat net des activités poursuivies, part du Groupe, a atteint 62 millions d'euros.





