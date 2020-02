IMERYS : résultat net part du groupe en baisse de 22,4% en 2019

(AOF) - Imerys a publié un résultat net part du groupe de 276,9 millions d'euros en baisse de 22,4% au titre de l'exercice 2019. Le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie précise cependant proposer un dividende de 2,15 euros par action avec option de paiement de tout ou partie en actions nouvelles, stable en comparaison à 2018. Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires en croissance organique 2019 de 4,354 milliards, en baisse de 3,8%. Le cash flow libre opérationnel courant net est en revanche en croissance de 21,7% à 347,9 millions d'euros.

Les revenus 2019 sont marqués par un recul du chiffre d'affaires au second semestre 2019 et particulièrement au quatrième trimestre, celui-ci est en repli de 7,3% en croissance organique à 1,009 milliards d'euros.

"La détérioration des marchés industriels, particulièrement en Europe, a généré une baisse significative des volumes de ventes et fortement pesé sur la performance du groupe. Malgré ce contexte économique difficile, Imerys a généré un cash flow élevé et en progression. En ce début d'année 2020, dans un environnement de marché incertain, nous continuons de donner la priorité à la réduction de coûts et à la génération de trésorerie, grâce à une gestion stricte des investissements et du besoin en fonds de roulement" a ajouté Patrick Kron, son président du conseil d'administration et directeur général par intérim.

La société précise dans son communiqué que le Groupe Bruxelles Lambert (GBL), actionnaire majoritaire d'Imerys à hauteur de 53,9%, a fait part de son intention d'opter pour le dividende en actions pour la totalité de sa participation.

Imerys ajoute que, conformément à ce qui a été décidé par son conseil d'administration, Alessandro Dazza, prendra les fonctions de directeur général le 17 février 2020. Patrick Kron poursuivra ses fonctions de président du conseil d'administration.

