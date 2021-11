Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys : résultat net de 216,2 ME sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 17:55









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 3 262 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2021, en croissance de 17,3 % sur un an à périmètre et taux de change constants (+28,9 % au deuxième trimestre). L'EBITDA courant a atteint 594 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2021, en hausse de 30,8 % par rapport à la même période en 2020. Le résultat net, part du Groupe, ressort à 216,2 millions d'euros. Imerys vise un EBITDA courant compris entre 735 et 755 millions d'euros en 2021, soit une amélioration significative par rapport aux 631 millions d'euros enregistrés en 2020.

