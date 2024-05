Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Imerys: publication d'un plan de transition climatique information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Imerys annonce la publication de son plan de transition climatique, approuvé par le conseil d'administration, décrivant comment le groupe de spécialités minérales atteindra ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).



Pour rappel, il vise une réduction sur les scopes 1 et 2 en valeur absolue de 42% (tCO2 eq) d'ici 2030 par rapport à 2021. Pour le scope 3, l'ambition d'Imerys est de diminuer les émissions de GES en valeur absolue de 25% dans le même délai.



Le plan détaille les leviers qui seront activés pour atteindre ces objectifs, notamment l'amélioration de l'efficacité énergétique, le remplacement des énergies fossiles par le gaz naturel et la biomasse ou l'approvisionnement en électricité bas carbone et renouvelable.





