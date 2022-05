Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys: projet d'unité de pilote inauguré à Lyon information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 14:07









(CercleFinance.com) - Imerys indique inaugurer un projet d'unité de pilote inédit qui permet de façonner sur-mesure des minéraux de très haute performance. Elle est située dans son Centre Technologique de Lyon, qui a ainsi bénéficié d'un investissement d'un million d'euros.



Le procédé, appelé 'synthèse hydrothermale en processus continu', joue sur la pression et la température afin de créer des minéraux 'à façon', en déterminant en amont leur taille, structure, morphologie, pureté, composition, couleur, ou d'autres propriétés.



Ce procédé unique au monde, développé dans le cadre de partenariat avec les universités de Bordeaux et de Toulouse, a fait l'objet de vingt dépôts de brevets. Il permet à Imerys de créer des minéraux aux propriétés décuplées complémentaires à l'offre existante.





