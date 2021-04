Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys : plan des entités talc nord-américaines approuvé Cercle Finance • 07/04/2021 à 15:32









(CercleFinance.com) - Imerys annonce que le plan de réorganisation proposé par les entités talc nord-américaines a reçu le soutien majoritaire nécessaire des créanciers et des plaignants dans les litiges liés au talc aux États-Unis pour atteindre le seuil d'approbation de 75% requis. Il s'agit d'une étape importante vers la résolution des contentieux historiques liés au talc aux Etats-Unis. La prochaine étape dans la procédure de chapitre 11 des entités concernées sera l'audience de confirmation du plan par le Tribunal compétent, prévue cet été.

