Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys: partenariat stratégique avec British Lithium information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 09:17









(CercleFinance.com) - Imerys annonce un partenariat stratégique avec British Lithium, par la création d'une joint-venture (JV) qui aura pour objectif de devenir le premier producteur intégré de carbonate de lithium pour batterie au Royaume-Uni.



Le Français apporte ses ressources minérales en lithium, ses terrains et ses infrastructures pour une participation de 80% dans la JV, tandis que le Britannique apporte sa technologie sur mesure de traitement du lithium, ses équipes et l'usine pilote pour les 20% restants.



Le développement envisagé comprendra une carrière, une usine de concentration et une unité de conversion localisées sur les terrains industriels d'Imerys, afin de produire un lithium de haute pureté dans les Cornouailles.





Valeurs associées IMERYS Euronext Paris +4.69%