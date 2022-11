Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Imerys: objectifs fixés à horizon 2023-25 information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 08:45

(CercleFinance.com) - Avant une réunion investisseurs prévue cet après-midi, Imerys affiche ses ambitions stratégiques d'atteindre une croissance organique de 3 à 5% par an en moyenne entre 2023 et 2025 et d'améliorer sa marge d'EBITDA courant à 18-20% d'ici 2025.



A cette fin, le fournisseur de spécialités minérales pour l'industrie prévoit d'investir environ 400 millions d'euros par an entre 2023 et 2025, dont environ 40% destinés à de nouvelles capacités de production dans les marchés en forte croissance.



Imerys prévoit en outre de réduire ses émissions de CO2 de 42% en valeur absolue (tCO2) d'ici 2030, avec l'année 2021 comme année de référence, ainsi que de conserver une notation 'Investment Grade' et de maintenir un rendement attractif pour ses actionnaires.