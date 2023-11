Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys: nouveaux objectifs validés par la SBTi information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Imerys indique avoir adopté cette année de nouveaux objectifs alignés avec la trajectoire 1,5°C, en réduisant ses émissions de CO2 du scope 1 et 2 de 42% en valeur absolue (tCO2 eq) et du scope 3 de 25% d'ici 2030, avec l'année 2021 comme année de référence.



'Les progrès réalisés en vue de l'atteinte de ces deux objectifs SBTi seront rapportés de manière transparente chaque année dans le document d'enregistrement universel d'Imerys et dans d'autres rapports spécifiques au climat', précise le groupe de spécialités minérales.



Ces objectifs sur l'ensemble de sa chaîne de valeur ont été approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi), collaboration entre le CDP, le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources Institute et le Fonds mondial pour la nature.





