Imerys : nouveau directeur général en février

(CercleFinance.com) - Imerys annonce ce mercredi qu'Alessandro Dazza deviendra directeur général à partir du 17 février, succédant alors à Patrick Kron, qui assure la direction générale du groupe pour une période intérimaire depuis deux mois. Le groupe de spécialités minérales précise que les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général seront de nouveau dissociées, Patrick Kron devant poursuivre ses fonctions de président du conseil. Alessandro Dazza avait quitté Imerys en novembre 2018, suite à l'arrivée d'un nouveau directeur général et à la réorganisation du groupe, pour rejoindre Mondi Plc, un acteur industriel majeur dans l'emballage et le papier.

