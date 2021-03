Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys : Moody's relève la perspective à 'stable' Cercle Finance • 30/03/2021 à 16:35









(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a annoncé mardi avoir relevé la perspective associée à ses notes sur la dette d'Imerys de 'négative' à 'stable' L'agence de notation explique que cette nouvelle perspective reflète mieux l'amélioration des résultats opérationnels du spécialiste des minéraux, qui a signé un retour à la croissance organique au cours du 4ème trimestre. Moody's évoque par ailleurs la perspective d'une poursuite du redressement de l'activité économique en 2021. L'agence affiche une note 'Baa3' sur l'endettement de long terme du groupe et une note 'P-3' sur ses émissions de court terme.

Valeurs associées IMERYS Euronext Paris +0.05%