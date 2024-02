Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Imerys: lourd recul (-78,4%) du résultat net pdg en 2023 information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 18:17









(CercleFinance.com) - Imerys publie un chiffre d'affaires de 3794 millions d'euros pour l'exercice 2023, en repli de 11,4% par rapport à 2022 (-9% en organique).



L'EBITDA courant ressort à 633 ME (-12,2%), avec un résultat courant net des activités poursuivies, part du Groupe de 242 ME en repli de 12,8%.



Au final, le résultat net part du groupe ressort à 51 ME, en repli de 78,4%.



'Alors que nos principaux marchés ont probablement atteint un point bas, nous actionnerons tous les leviers à notre disposition pour accroître nos ventes en nous appuyant notamment sur nos capacités de production récemment accrues et sur nos produits innovants pour la mobilité et l'énergie durable', a commenté Alessandro Dazza, le directeur général.



Dans ce contexte, le Conseil d'Administration proposera le versement d'un

dividende ordinaire en numéraire de 1,35 euro par action (contre 1,50 euro par action payé en 2023), lors de l'AG du 14 mai.



Quant aux perspectives, Imerys vise à gérer 'rigoureusement' ses coûts et 'donner la priorité à la croissance', grâce à ses nouvelles capacités industrielles, ses produits innovants et son exposition à la mobilité et à l'énergie durable.





Valeurs associées IMERYS Euronext Paris +2.28%