Imerys: le titre monde, Berenberg relève son objectif

(CercleFinance.com) - L'action Imerys signe l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 lundi matin à la Bourse de Paris, à la faveur d'une note favorable de Berenberg, qui relève son objectif de cours sur la valeur.



Dans une note, l'intermédiaire financier estime que le marché sous-évalue fortement la mine de quartz que le groupe détient aux Etats-Unis, et qu'il évalue de son côté autour de 12 euros par titre.



De son point de vue, cette co-entreprise baptisée 'The Quartz Corp' et contrôlée à parts égales avec Norsk Mineral a fait preuve d'une solidité continue de son activité.



Berenberg s'attend à ce qu'Imerys génère, par mise en équivalence, un bénéfice net de 55 millions d'euros en provenance du projet au premier trimestre, soit 67% de son profit net, contre 21 millions d'euros sur la même période de l'an dernier.



Dans ce contexte, l'analyste relève son objectif de cours de 40 à 45 euros tout en maintenant sa recommandation d'achat.



A 10h10, le titre grimpe de 2,5% alors qu'au même moment, l'indice SBF 120 avance de 0,3%.





