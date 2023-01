Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys: le titre grimpe, un analyste initie à l'achat information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 16:41









(CercleFinance.com) - L'action Imerys signe la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120 vendredi à Paris, le spécialiste des spécialités minérales pour l'industrie profitant d'une note de Kepler Cheuvreux dans laquelle la société de Bourse initie la valeur à l'achat.



Vers 16h00, le titre gagne 3,8%, contre un gain de 0,6% au même instant pour le SBF 120 et de 0,5% pour l'indice STOXX Europe 600 du secteur des ressources de base.



Selon des sources de marché, Kepler Cheuvreux a entamé le suivi de la valeur avec un objectif de cours de 60 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de l'ordre de 55% par rapport au cours actuel.



Dans son étude, la société de services financiers revient sur les nombreux projets de développement du groupe français, faisant remarquer que les minéraux industriels vont faire l'objet de toutes les attentions dans le contexte de transition énergétique.



De ce point de vue, avance Kepler Cheuvreux, Imerys est particulièrement bien positionné, notamment au vu de ses projets les plus avancés dans le graphite et le carbone destinés aux batteries lithium-ion pour véhicules électriques, où il prévoit d'intensifier ses investissements en vue d'accroître ses capacités de production.



Dans sa note, la société d'intermédiation et de conseil met également en évidence les projets bien engagés du groupe dans le développement durable (ciments lumineux , produits d'isolation,...) ainsi que dans les activités de solutions naturelles pour les biens de grande consommation (pharmacie, alimentation animale,...).





