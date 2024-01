Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Imerys: le titre grimpe, Oddo BHF optimiste sur le quartz information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 10:32









(CercleFinance.com) - Imerys signe de loin la plus forte hausse du SBF 120 mercredi en début de matinée à la faveur d'une note favorable des analystes d'Oddo BHF, qui relèvent leur objectif de cours sur le titre.



A 10h20, l'action du groupe de spécialités minérales pour l'industrie grimpe de 9,5% tandis que l'indice SBF gagne 0,6%.



Dans une note de recherche publiée dans la matinée, les analystes d'Oddo soulignent l'avenir 'radieux' qui se profile pour Quartz Corporation, la co-entreprise qu'Imerys a créée en 2011 avec Norsk Mineral dans le domaine de l'extraction et de la transformation du quartz de haute pureté.



Cette mine située en Caroline du Nord abrite le quartz naturel de la plus haute qualité au monde destiné à l'industrie des semiconducteurs, les lampes à haute température, la communication, l'optique de précision, la microélectronique et l'énergie solaire, observent les analystes.



Le bureau d'études dit tablons sur un doublement de son chiffre d'affaires entre 2023 et 2028, avec une marge opérationnelle (Ebitda) qui devrait progresser selon lui de 55% en 2023 à 62% en 2026.



'La valorisation de la Quartz Corporation devrait réveiller la belle endormie et pour de bon cette fois', conclut Oddo, qui rehausse son objectif de cours de 55 à 67 euros pour refléter la valorisation du quartz, tout en réitérant son opinion 'surperformance' sur la valeur.





