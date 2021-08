Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys : le titre avance, un analyste initie à l'achat information fournie par Cercle Finance • 10/08/2021 à 11:35









(CercleFinance.com) - L'action Imerys compte parmi les deux plus fortes hausses de l'indice SBF 120 mardi matin à la Bourse de Paris, le spécialiste de la valorisation des minéraux profitant d'une note de Berenberg dans laquelle le courtier initie la valeur à l'achat. Vers 11h20, le titre gagne 2,1%, alors que le SBF est parfaitement stable et que l'indice européen des ressources de base, le STOXX Europe 600 Basic Resources, recule de 0,1%. D'après Berenberg, Imerys est sur le point d'entamer une dynamique favorable en termes de croissance organique, ce qui devrait se traduire par des performances positives au niveau de ses résultats. Dans ces conditions, le broker estime que le titre est aujourd'hui insuffisamment valorisé, sur la base d'un ratio Valeur d'entreprise/résultat opérationnel (EV/Ebitda) de seulement 6x. Berenberg dit viser un cours de 50 euros pour Imerys.

Valeurs associées IMERYS Euronext Paris +1.73%