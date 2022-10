Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys: lancement d'un projet d'exploitation de lithium information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Imerys annonce le lancement du projet Emili (Exploitation de MIca Lithinifère par Imerys), projet majeur d'exploitation de lithium sur son site de Beauvoir, dans le département de l'Allier, qui produit du kaolin pour la céramique depuis la fin du XIXe siècle.



Le groupe vise une production de 34.000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an à partir de 2028, ce qui ferait d'Imerys un fournisseur de premier plan du marché européen des batteries et lui conférerait un rôle clé dans l'industrie mondiale du lithium.



La production devrait débuter dans les cinq prochaines années, une fois les phases de laboratoire et de pilote industriels achevées. À terme, près de 1.000 emplois directs et indirects devraient être créés. Une structure et un financement dédiés seront mis en place.





