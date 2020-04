IMERYS : l'assemblée générale du 4 mai se tiendra à huis clos

(AOF) - Imerys a annoncé, hier, que compte tenu de la pandémie de Covid-19 et des restrictions gouvernementales y afférentes, le conseil d'administration a décidé que l'assemblée générale des actionnaires se tiendra le 4 mai 2020, à 14h30, heure de Paris, hors de la présence physique de ses actionnaires, conformément aux règles édictées par le gouvernement français en application de la loi d'urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

Dans ce contexte, et comme annoncé dans l'avis préalable publié le 30 mars 2020 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO), le conseil d'administration a décidé de modifier les modalités pratiques de participation et de vote à cette assemblée générale des actionnaires.

Afin de permettre aux actionnaires d'exercer leurs droits dans les meilleures conditions possibles au regard des circonstances actuelles, Imerys recourra le plus possible aux solutions numériques pour l'accomplissement des formalités, la réception des questions écrites et le vote des actionnaires sur les résolutions proposées. L'avis de convocation qui sera publié au BALO dans les tous prochains jours inclura l'ensemble des informations et instructions à jour sur ces modalités.

Ces éléments, sujets à toute nouvelle disposition réglementaire ou recommandation qui pourrait être émise par l'Autorité des Marchés Financiers dans les circonstances exceptionnelles de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, pourraient être amenés à évoluer à bref délai.

L'ensemble des informations à jour et tous détails pertinents relatifs à l'assemblée générale des actionnaires du 4 mai 2020 seront disponibles sur notre site Web (https://www.imerys.com/fr/finance/finance/espace-actionnaire).

Comme chaque année, l'assemblée générale sera diffusée en direct et en différé sur le site Internet de la société (https://www.imerys.com/fr/finance) .

