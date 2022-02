Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys: hausse de 72% du résultat courant net en 2021 information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 13:08









(CercleFinance.com) - Imerys publie un résultat courant net en hausse de 72% à 288 millions d'euros au titre de 2021, ainsi qu'un EBITDA courant en progression de 20,5% à 761 millions, supérieur aux perspectives annoncées et représentant une marge de 17,4% (contre 16,6% en 2020).



Le groupe de spécialités minérales a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 4,38 milliards d'euros, en croissance de 15,4% en données publiées (+15,6% en organique) avec un impact positif du prix-mix à 3,2% dans un contexte de forte inflation des coûts.



Imerys propose au titre de 2021 un dividende de 1,55 euro par action, en hausse de 35% par rapport à l'année précédente. 'Une stricte discipline dans la fixation des prix devrait soutenir la profitabilité du groupe en 2022', ajoute-t-il.





Valeurs associées IMERYS Euronext Paris -0.57%