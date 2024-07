Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Imerys: hausse de 66% du résultat net pdg au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 18:16









(CercleFinance.com) - Imerys publie un chiffre d'affaires de 992 ME au titre du 2e trimestre, en hausse organique de 2,1%.



Toujours au 2e trimestre, l'EBITDA ajusté ressort à 197 ME, en hausse annuelle de 13,6%, pour un résultat opérationnel courant de 129 ME (+14,4%) et un résultat net part du groupe de 73 ME, en hausse de 66,2%.



'Désormais bien recentré, notre portefeuille est positionné pour approvisionner des marchés en plein essor porteurs d'une croissance significative. Notre solidité financière et un environnement économique plus favorable nous permettent d'avancer avec une confiance renouvelée dans notre feuille de route stratégique”, a commenté Alessandro Dazza, Directeur Général.



Pour 2024, Imerys vise un EBITDA ajusté entre 670 et 690 ME, un montant à comparer aux 668 ME de l'exercice 2023 qui incluaient la contribution des actifs dédiés au marché du papier, cédés en juillet 2024





Valeurs associées IMERYS 32,78 EUR Euronext Paris -2,15%