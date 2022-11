Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys: hausse de 10% de l'EBITDA courant à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Imerys publie un résultat courant net des activités poursuivies en croissance de 15,7% à 221 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2022, ainsi qu'un EBITDA courant en hausse de 10,2% à 568 millions.



Le chiffre d'affaires du groupe de spécialités minérales s'est accru de 19% à 3,26 milliards d'euros, dont une croissance organique de 14%, 'fruit de la politique de prix face aux pressions inflationnistes sur les coûts'.



'Alors que la tendance à la baisse de la demande devrait se prolonger, nous sommes en bonne voie pour atteindre notre prévision d'EBITDA courant 2022 grâce à la poursuite de la discipline sur les prix et de la gestion rigoureuse des coûts', selon son DG Alessandro Dazza.





