Imerys : 'gap' au-dessus de 36,58E, repasse la barre des 38E

(CercleFinance.com) - Imerys voit l'annonce d'un projet d'exploitation du lithium dans l'Allier saluée par le marché : le titre ouvre un 'gap' au-dessus de 36,58E (qui coïncide avec l'ex-plancher du 7 avril) et repasse la barre des 38E pour la 1ère fois depuis le 25 avril.

Le titre semble bien parti pour retracer le zénith des 40,5E du 18 mars... puis viserait en suite le plus haut annuel des 42E du 16 février





Valeurs associées IMERYS Euronext Paris +5.08%