Imerys: finalisation d'une cession d'actifs à Thiele Kaolin

(CercleFinance.com) - Imerys annonce avoir finalisé, le 1er mars, la cession à Thiele Kaolin Company, l'un des principaux producteurs mondiaux de kaolin, de certains actifs et ressources minières nord-américains fournissant du kaolin hydraté aux marchés du papier et de l'emballage.



Le groupe de spécialités minérales pour l'industrie rappelle que ces actifs, qui étaient intégrés à son activité 'minéraux de performance Amériques', ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 74 millions de dollars en 2021.





