Imerys: entouré avec des propos d'analystes positifs

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance, Imerys grimpe de 5% et caracole en tête du SBF120, soutenu par des propos favorables d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours porté de 45 à 55 euros.



Alors que le groupe devrait dévoiler son potentiel de lithium dans sa mine de Beauvoir lors de sa journée investisseurs du 7 novembre, le bureau d'études valorise désormais le gisement de Beauvoir à 1.693 millions d'euros, soit 20 euros par titre.



'Nous sommes convaincus que ses réserves de lithium sont largement supérieures aux estimations du BRGM de 2018', juge l'analyste, ajoutant que 'après la cession de Calderys et du papier, un dividende exceptionnel ne peut être exclu'.





Valeurs associées IMERYS Euronext Paris +5.02%