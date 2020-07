Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys : entouré après ses semestriels Cercle Finance • 28/07/2020 à 10:40









(CercleFinance.com) - Imerys grimpe de plus de 4% au lendemain de la publication, au titre des six premiers mois de 2020, d'un résultat net part du groupe en baisse de 41% à 56,6 millions d'euros et d'une marge opérationnelle courante en recul de 3,8 points à 7%. Le fournisseur de spécialités minérales pour l'industrie a réalisé un chiffre d'affaires semestriel en baisse de 16% à 1,9 milliard d'euros, fortement affecté par la Covid-19 au deuxième trimestre (-23,5%), mais avec un maintien d'un prix-mix positif. Imerys revendique aussi une forte génération de cash-flow libre opérationnel courant net à 139 millions d'euros, grâce à la gestion stricte des charges et du BFR opérationnel, ainsi qu'une mise en oeuvre des mesures d'économies rapide et conforme aux objectifs fixés.

Valeurs associées IMERYS Euronext Paris +5.87%