Imerys en retrait après une dégradation d'AlphaValue

(Zonebourse.com) - Le spécialiste des minéraux industriels se contracte de 2,36% ce lundi matin à la Bourse de Paris alors qu'AlphaValue a abaissé sa recommandation sur le titre d'Acheter à Ajouter, dans un contexte de perspectives toujours difficiles pour les principaux marchés finaux du groupe.
Le bureau d'études indique avoir révisé sa valorisation par somme des parties (SOTP), en retenant pour les principales divisions des multiples globalement alignés sur celui auquel se négocie actuellement le groupe, soit environ 7 fois l'EBITDA. Une décote est appliquée à l'activité Réfractaires, Abrasifs & Construction, tandis qu'une prime est maintenue pour Graphite & Carbone.
Cette approche prudente reflète les commentaires de la direction lors de la publication des résultats du troisième trimestre. La construction résidentielle demeure déprimée, notamment aux Etats-Unis, tandis que la reprise européenne s'essouffle et que la production automobile recule dans l'ensemble des régions.
Dans les Réfractaires, la faiblesse de la demande sidérurgique européenne et la persistance de la concurrence chinoise, malgré les mesures commerciales de l'Union européenne, justifient une valorisation plus modérée, également cohérente avec celle des sociétés cotées comparables.
Par ailleurs, les coûts élevés de l'énergie et les réductions de production chez les clients européens des secteurs de la céramique et du papier limitent les perspectives d'un redressement durable des résultats.
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